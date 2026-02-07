24 Канал розповідає про те, як виступили наші атлети на головних змаганнях чотириріччя у зимових видах спорту, а також анонсує найближчі події за участю українців.

Дивіться також Зимові Олімпійські ігри-2026: онлайн-трансляція змагань в Італії

У яких видах спорту беруть участь українські атлети на Олімпіаді-2026?

Українці представлені в 11 дисциплінах:

біатлон;

гірськолижний спорт;

лижне двоборство;

лижні перегони;

санний спорт;

скелетон;

стрибки на лижах із трампліна;

сноубординг;

фігурне катання;

фристайл;

шорт-трек.

Які результати українських спортсменів на Олімпійських іграх-2026?

Українська лижна фристайлістка Катерина Коцар посіла 14-те місце у кваліфікації дисципліни слоупстайл, не потрапивши до фіналу. Забракло лише близько 4 балів.

У гірськолижному спорті 20-річний Дмитро Шеп'юк став 33-им, програвши 8,5 секунд переможцю швейцарцю Франйо фон Аллмену.

Календар найближчих змагань за участю українців на Олімпіаді-2026

Медальні старти виділено

7 лютого

18:00. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Перша спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач

19:32. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Друга спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач

8 лютого

10:00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Спроба 1. Аннамарі Данча

11:00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Спроба 2. Аннамарі Данча

12:30. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Анастасія Шепіленко

13:30. Лижні перегони. Скіатлон. Чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

14:00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Фінальна частина. Аннамарі Данча (якщо кваліфікується)

15:05. Біатлон. Змішана естафета. Збірна України

18:00. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Третя спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач (якщо кваліфікуються)

19:34. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Четверта спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач (якщо кваліфікуються)