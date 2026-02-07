24 Канал рассказывает о том, как выступили наши атлеты на главных соревнованиях четырехлетия в зимних видах спорта, а также анонсирует ближайшие события с участием украинцев.
В каких видах спорта принимают участие украинские атлеты на Олимпиаде-2026?
Украинцы представлены в 11 дисциплинах:
- биатлон;
- горнолыжный спорт;
- лыжное двоеборье;
- лыжные гонки;
- санный спорт;
- скелетон;
- прыжки на лыжах с трамплина;
- сноубординг;
- фигурное катание;
- фристайл;
- шорт-трек.
Какие результаты украинских спортсменов на Олимпийских играх-2026?
Украинская лыжная фристайлистка Екатерина Коцар заняла 14-е место в квалификации дисциплины слоупстайл, не попав в финал. Не хватило лишь около 4 баллов.
В горнолыжном спорте 20-летний Дмитрий Шепюк стал 33-м, проиграв 8,5 секунд победителю швейцарцу Франйо фон Аллмену.
Календарь ближайших соревнований с участием украинцев на Олимпиаде-2026
Медальные старты выделены
7 февраля
18:00. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Первая попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач
19:32. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Вторая попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач
8 февраля
10:00. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Попытка 1. Аннамари Данча
11:00. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Вторая попытка. Аннамари Данча
12:30. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Анастасия Шепиленко
13:30. Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины. Дмитрий Драгун, Александр Лисогор
14:00. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Финальная часть. Аннамари Данча (если квалифицируется)
15:05. Биатлон. Смешанная эстафета. Сборная Украины
18:00. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Третья попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач (если квалифицируются)
19:34. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Четвертая попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач (если квалифицируются)