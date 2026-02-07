24 Канал рассказывает о том, как выступили наши атлеты на главных соревнованиях четырехлетия в зимних видах спорта, а также анонсирует ближайшие события с участием украинцев.

Смотрите также Зимние Олимпийские игры-2026: онлайн-трансляция соревнований в Италии

В каких видах спорта принимают участие украинские атлеты на Олимпиаде-2026?

Украинцы представлены в 11 дисциплинах:

биатлон;

горнолыжный спорт;

лыжное двоеборье;

лыжные гонки;

санный спорт;

скелетон;

прыжки на лыжах с трамплина;

сноубординг;

фигурное катание;

фристайл;

шорт-трек.

Какие результаты украинских спортсменов на Олимпийских играх-2026?

Украинская лыжная фристайлистка Екатерина Коцар заняла 14-е место в квалификации дисциплины слоупстайл, не попав в финал. Не хватило лишь около 4 баллов.

В горнолыжном спорте 20-летний Дмитрий Шепюк стал 33-м, проиграв 8,5 секунд победителю швейцарцу Франйо фон Аллмену.

Календарь ближайших соревнований с участием украинцев на Олимпиаде-2026

Медальные старты выделены

7 февраля

18:00. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Первая попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач

19:32. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Вторая попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач

8 февраля

10:00. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Попытка 1. Аннамари Данча

11:00. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Вторая попытка. Аннамари Данча

12:30. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Анастасия Шепиленко

13:30. Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины. Дмитрий Драгун, Александр Лисогор

14:00. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Финальная часть. Аннамари Данча (если квалифицируется)

15:05. Биатлон. Смешанная эстафета. Сборная Украины

18:00. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Третья попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач (если квалифицируются)

19:34. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Четвертая попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач (если квалифицируются)