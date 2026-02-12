Українця було відсторонено від виступів на Олімпійських іграх за кілька хвилин до старту заїзду. Причиною став "шолом пам'яті", в якому на трасу вийшов Гераскевич, повідомляє Суспільне Спорт.

До теми Українця Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх

Що далі робитиме Гераскевич?

На цьому аксесуарі зображені фото 24-х українських спортсменів, яких Росія вбила під час війни в Україні. Міжнародний олімпійський комітет заборонив Гераскевичу змагатися в цьому шоломі, але українець не дослухався до вимоги.

Владислав же прокоментував це ганебне рішення з боку МОК. Він заявив, що планує оскаржити його в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні.

Що далі? Це тільки-но відбулося, важко сказати. Напевно, будем готувати позов у CAS і продовжуватимемо боротися за наші права. Вірю, що ми не порушили жодних правил. Будемо розбиратися у юридичній частині. Посилання йде на олімпійську Хартію,

– заявив скелетоніст.

Довідка. Спортивний арбітражний суд (CAS) – міжнародна судова організація, створена для вирішення шляхом арбітражу суперечок у галузі спорту. Штаб-квартира розташована в Лозанні (Швейцарія), а судові засідання відбуваються в Нью-Йорку, Сіднеї та Лозанні. Тимчасові суди також створюють у місті-господарі Олімпійських ігор.

Цей намір підтвердив і батько спортсмена Михайло Гераскевич, який є тренером свого сина. На його думку, МОК зачепив честь Владислава та зруйнував його мрії про медалі.

Ми налаштовані на позов у CAS. Було зачеплено честь Влада, зруйновано нашу багаторічну роботу. Йдеться не лише про кошти платників податків, які нам допомагали у цій діяльності. Ми підходили у дуже оптимальній формі, і це можна побачити за результатами останніх контрольних тренувань. Влад перебував би у зоні подіуму зі своїми результатами. Це була б боротьба за медаль,

– заявив Михайло.

Зазначимо, що президентка МОК зі слізьми на очах прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді. Вона мала зустріч із українцем напередодні першого заїзду, але сторони так і не дійшли згоди.

Скандал навколо Гераскевича та МОК: що відомо?