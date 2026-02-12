Украинец был отстранен от выступлений на Олимпийских играх за несколько минут до старта заезда. Причиной стал "шлем памяти", в котором на трассу вышел Гераскевич, сообщает Суспільне Спорт.
Что дальше будет делать Гераскевич?
На этом аксессуаре изображены фото 24-х украинских спортсменов, которых Россия убила во время войны в Украине. Международный олимпийский комитет запретил Гераскевичу соревноваться в этом шлеме, но украинец не прислушался к требованию.
Владислав же прокомментировал это позорное решение со стороны МОК. Он заявил, что планирует обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
Что дальше? Это только-только произошло, трудно сказать. Наверняка, будем готовить иск в CAS и продолжать бороться за наши права. Верю, что мы не нарушили никаких правил. Будем разбираться в юридической части. Ссылка идет на олимпийскую Хартию,
– заявил скелетонист.
Справка. Спортивный арбитражный суд (CAS) – международная судебная организация, создана для решения путем арбитража споров в области спорта. Штаб-квартира расположена в Лозанне (Швейцария), а судебные заседания проходят в Нью-Йорке, Сиднее и Лозанне. Временные суды также создают в городе-хозяине Олимпийских игр.
Это намерение подтвердил и отец спортсмена Михаил Гераскевич, который является тренером своего сына. По его мнению, МОК задел честь Владислава и разрушил его мечты о медалях.
Мы настроены на иск в CAS. Была задета честь Влада, разрушена наша многолетняя работа. Речь идет не только о средствах налогоплательщиков, которые нам помогали в этой деятельности. Мы подходили в очень оптимальной форме, и это можно увидеть по результатам последних контрольных тренировок. Влад находился бы в зоне подиума со своими результатами. Это была бы борьба за медаль,
– заявил Михаил.
Отметим, что президент МОК со слезами на глазах прокомментировала дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде. Она имела встречу с украинцем накануне первого заезда, но стороны так и не пришли к согласию.
Скандал вокруг Гераскевича и МОК: что известно?
- Владислав был избран одним из знаменосцев Украины на церемонии открытия Олимпийских игр. Спортсмен известен тем, что демонстрирует патриотическую позицию и активно освещает реалии войны в Украине.
- На Олимпиаде Гераскевич решил посвятить свой шлем 24-м спортсменам, которые были убиты Россией во время войны в Украине. Фото Героев были нанесены на сам "шлем памяти".
- Президент Украины Владимир Зеленский у себя в телеграм-канале поддержал такие действия со стороны спортсмена. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Сырский также встал на защиту Владислава.
- После дисквалификации Гераскевич заявил о намерении продать "шлем памяти" на аукционе. Вырученные средства скелетонист передаст на помощь украинцам, которые стали жертвами войны против России.