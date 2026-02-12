Но, по ее мнению, желание нашего спортсмена надеть "шлем памяти" является "неуместным для соревнований". Такое заявление она сделала в комментарии журналистам, сообщает агентство Reuters.

Как МОК объясняет дисквалификацию Гераскевича?

Президент МОК Кирсти Ковентри со слезами на глазах после дисквалификации украинского спортсмена заявила, что его желание напомнить о погибших из-за действий России является мощным посланием, но "неуместным" для таких соревнований.

По ее словам, перед стартом заездов утром 12 февраля она специально встретилась с Гераскевичем, чтобы убедить его отказаться от запрещенного элемента экипировки с изображением погибших украинских спортсменов.

Задача заключалась в том, чтобы найти решение для игрового поля. К сожалению, нам не удалось найти это решение. Я очень хотела увидеть его на соревнованиях. Это было эмоциональное утро. Речь идет буквально о правилах и нормах, и в этом случае... мы должны быть в состоянии поддерживать безопасную среду для всех,

– сказала она.

Отметим, что сам скелетонист считает, что не нарушил никаких правил и имел полное право выступать в "шлеме памяти" наравне с другими спортсменами. Он выразил сомнения относительно слов Ковентри о солидарности с Украиной.

"Те аргументы, которые приводила массис Ковентри, что они поддерживают Украину и солидарны с Украиной – относительно этого есть большие сомнения. Особенно после этого решения", – сказал Владислав Гераскевич в комментарии Суспильному.

Детали скандала на Олимпийских играх