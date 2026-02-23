Реакция НОК Украини на действия пророссийского руководства мирового спорта была слабой и не помогла Гераскевичу доказать несправедливость своего отстранения. Такого мнения придерживаются и президент Владимир Зеленский, утверждает источник 24 Канала.

Как Президент Украины оценил действия НОК на Олимпиаде?

Глава государства после событий на Олимпийских играх размышляет над тем, чтобы перезагрузить систему управления спортом в Украине и отношения с международными спортивными организациями.

По утверждению источника 24 Канала, глава государства убежден, что Национальный олимпийский комитет вел себя неэффективно не только в вопросе дисквалификации Владислава Гераскевича, но и в отношении других наших спортсменов. Такие действия НОК "не усилили Украину".

Что Зеленский говорил о Гераскевиче и МОК?

Сразу после того, как стало известно о позорном отстранении Гераскевича от соревнований в скелетоне на Олимпиаде-2026, Офис Президента обнародовал заявление Владимира Зеленского по этому поводу.

Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом. Это точно не о принципах олимпизма, которые основаны на справедливости и поддержке мира,

– написал Президент.

Зеленский принял решение о награждении Владислава Гераскевича Орденом Свободы с формулировкой "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей".

Также глава государства согласовал санкционный список, в который вошли 10 российских деятелей спорта, которые используют международные соревнования для продвижения нарративов страны-агрессора.

Кто руководит украинским спортом?