Скелетоніста дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026 через "шолом пам'яті". У цій ситуації Бубка ніяк не відреагував на свавілля з боку Міжнародного олімпійського комітету, повідомляє 24 Канал.

До теми "Пішак у політичній грі": як конфлікт Гераскевича та Бубки розділив українців

Що казав Бубка про війну в Україні?

До позиції Сергія виникло чимало питань, адже він представляє Україну у виконкомі МОК. Проте легкоатлет вирішив відмовчатися, що породило підозри у його антиукраїнській позиції.

Питання до цього виникали давно, але тоді Бубка все ж відреагував звинувачення у роботі на Росію. Ще у вересні 2023 року ексспортсмен записав відео з поясненням своєї позиції щодо війни в Україні.

Проти мене розпочалася кампанія зі знищення моєї репутації. Я з початку війни зробив свій вибір – бути з Україною та робити все можливе у боротьбі з російською агресією. З 2014 року я не був на окупованих територіях, не відвідував рідних і навіть не зміг бути на похороні своєї мами. Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території,

– заявив на відео Бубка.

Цікаво, що за весь цей час на ютуб-каналі Сергія більше не вийшло жодного відео. На нього підписались лише 30 людей. На жаль, більш актуальне пояснення свого ігнорування скандалу з Гераскевичем від легкоатлета немає.

Нагадаємо, що на "шоломі пам'яті" Владислава були зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила на війні проти України. МОК назвав цей аксесуар "політизованим" та не допустив Гераскевича у ньому до заїзду.

Бубка ж вирішив промовчати та не ставати на захист спортсмена. Скелетоніст закликав позбавити Сергія звання Героя України. При цьому кілька відомих особистостей стали на захист Бубки, серед них були й Усик та Ломаченко.

Що не так із Бубкою?