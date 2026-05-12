На соревнованиях в Болгарии Герасимчук в очередной раз улучшил свой собственный лучший показатель. Как пишет Суспільне Спорт, его предыдущий рекорд был превзойден аж на 30 сантиметров.

Смотрите также Президент World Athletics отреагировал на действия МОК – вернут ли белорусов в легкую атлетику

Какое достижение покорилось украинскому прыгуну с шестом?

На детском турнире в Болгарии Герасимчук смог покорить планку на высоте 4 метра и 40 сантиметров. Это официально самый высокий прыжок в мире в категории U-13, что было подтверждено Международной легкоатлетической федерацией.

Герасимчук уже не впервые устанавливает ориентир для всех своих сверстников. В декабре 2025 года на соревнованиях в Одессе Dinamo Odesa Pole Vault Open Meeting он прыгнул на 4 метра 10 сантиметров – и это тоже было мировым рекордом среди спортсменов до 13 лет включительно. Таким образом, украинец добавил к своему лучшему результату сразу 7% всего за полгода. О рекорде написала Донецкая областная государственная администрация.

Сколько составляет мировой рекорд в прыжках с шестом среди взрослых?

Рекорды бывшего главы Национального олимпийского комитета Сергея Бубки, которого народные депутаты Украины отказались лишить звания Героя Украины несмотря на измену Родине, уже давно не актуальны. Наивысшее достижение спортсмена составляло 6 метров 14 сантиметров – он установил его в 1994 году в Италии.

Зато абсолютным лидером мировых прыжков с шестом является швед Арман "Мондо" Дюплантис. 12 марта 2026 года он уже 15 раз подряд переписал историю спорта, покорив планку на высоте 6 метров 31 сантиметр – что особенно впечатляет, он сделал это с первой попытки.

Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира на открытой арене и четырехкратный чемпион в помещении. С 2021 года он неизменно выигрывает каждый сезон Бриллиантовой лиги.