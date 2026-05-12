На змаганнях у Болгарії Герасимчук вчергове поліпшив свій власний найкращий показник. Як пише Суспільне Спорт, його попередній рекорд було перевершено аж на 30 сантиметрів.

Дивіться також Президент World Athletics відреагував на дії МОК – чи повернуть білорусів у легку атлетику

Яке досягнення підкорилося українському стрибуну з жердиною?

На дитячому турнірі у Болгарії Герасимчук зміг підкорити планку на висоті 4 метри і 40 сантиметрів. Це офіційно найвищий стрибок у світі в категорії U-13, що було підтверджено Міжнародною легкоатлетичною федерацією.

Герасимчук вже не вперше встановлює орієнтир для усіх своїх однолітків. У грудні 2025 року на змаганнях в Одесі Dinamo Odesa Pole Vault Open Meeting він стрибнув на 4 метри 10 сантиметрів – і це теж було світовим рекордом серед спортсменів до 13 років включно. Таким чином, українець додав до свого найкращого результату одразу 7% усього за пів року. Про рекорд написала Донецька обласна державна адміністрація.

Скільки становить світовий рекорд у стрибках із жердиною серед дорослих?

Рекорди колишнього очільника Національного олімпійського комітету Сергія Бубки, якого народні депутати України відмовилися позбавити звання Героя України попри зраду Батьківщини, вже давно не є актуальними. Найвище досягнення спортсмена становило 6 метрів 14 сантиметрів – він встановив його у 1994 році в Італії.

Натомість абсолютним лідером світових стрибків із жердиною є швед Арман "Мондо" Дюплантіс. 12 березня 2026 року він вже 15 раз поспіль переписав історію спорту, підкоривши планку на висоті 6 метрів 31 сантиметр – що особливо вражає, він зробив це з першої спроби.

Дюплантіс – дворазовий олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон світу на відкритій арені і чотириразовий чемпіон у приміщенні. З 2021 року він незмінно виграє кожен сезон Діамантової ліги.