Спортивний директор Федерації дзюдо України Віталій Дубров в інтерв'ю "Великому спортивному шоу" на Champion Radio розповів про можливе повернення Білодід на Олімпійські ігри-2026. Він також прокоментував, чи завершила вона свою кар'єру.

Що відомо про поновлення кар'єри Білодід?

За словами Дуброва, наразі виступи Дар'ї офіційно призупинені. Федерація продовжує підтримувати контакт із спортсменкою, але остаточне рішення залишається за нею.

Спортивний директор зазначив, що 25-річна Дар'я продовжує підтримувати фізичну форму і навіть відвідує тренування, тож її кар'єра у спорті ще не завершена.

Титулована спортсменка взяла перерву після Олімпіади в Парижі, а участь у футбольному клубі Металіст 1925 підсилила здивування щодо її спортивного майбутнього.

На мою думку, це більше була піар-акція від Металіста 1925. Будемо відверті: про Металіст 1925 не так багато людей знали, а за допомогою Даші вони змогли привернути увагу до клубу. Звісно, ми слідкували за цим,

– пояснив Віталій.

Хто така Дар'я Білодід?