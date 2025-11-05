Дар'я Білодід вже навіть встигла дебютувати за харківську команду. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу титулована дзюдоїстка розповіла про свій досвід у новому для неї виді спорту.
Що сказала Білодід про виступи за Металіст 1925?
Призерка Ігор-2020 високо оцінила готовність та потенціал жіночої команди Металіста 1925.
Дуже подобається. Команда та керівництво клубу – чудові. Я дуже приємно здивована. У команди дуже великі плани на майбутнє. Планують масштабно розвивати команду. Я думаю, що Металіст 1925 через декілька років вийде на дуже серйозний рівень. Мені приємно бути частиною цієї команди,
– розповіла Білодід.
Водночас Дар'я не стала розкривати, коли повернеться на татамі. Білодід лише наголосила, що Олімпійські ігри є її ціллю, але час покаже.
"Як тільки повернусь, я думаю, усі про це дізнаються. Не хочеться говорити наперед. Олімпіада ще дуже не скоро. Звичайно, що це основна ціль, але подивимось, як буде далі", – зауважила дзюдоїстка.
Що відомо про кар'єру Білодід у Металісті 1925?
Харківський Металіст 1925 оголосив про підписання Білодід на своєму офіційному сайті. Дар'я отримала у "жовто-синій" родині 77-й ігровий номер.
Перед цим у вересні минулого року Білодід стала амбасадоркою харківського клубу, який виступає в УПЛ.
У квітні поточного року Дар'я дебютувала за харків'ян у професійному футболі та навіть мала шанс відзначитись голом вже у своєму першому матчі.