Дар'я Білодід вже навіть встигла дебютувати за харківську команду. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу титулована дзюдоїстка розповіла про свій досвід у новому для неї виді спорту.

Цікаво Нагород не менше, ніж у батька: 12-річний син Усика запалює на турнірах в Іспанії

Що сказала Білодід про виступи за Металіст 1925?

Призерка Ігор-2020 високо оцінила готовність та потенціал жіночої команди Металіста 1925.

Дуже подобається. Команда та керівництво клубу – чудові. Я дуже приємно здивована. У команди дуже великі плани на майбутнє. Планують масштабно розвивати команду. Я думаю, що Металіст 1925 через декілька років вийде на дуже серйозний рівень. Мені приємно бути частиною цієї команди,

– розповіла Білодід.

Водночас Дар'я не стала розкривати, коли повернеться на татамі. Білодід лише наголосила, що Олімпійські ігри є її ціллю, але час покаже.

"Як тільки повернусь, я думаю, усі про це дізнаються. Не хочеться говорити наперед. Олімпіада ще дуже не скоро. Звичайно, що це основна ціль, але подивимось, як буде далі", – зауважила дзюдоїстка.

Що відомо про кар'єру Білодід у Металісті 1925?