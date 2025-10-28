Після початку повномасштабної війни в Україні Олександр та Катерина Усики вирішили, що їхні сини Кирило та Михайло повинні жити в Іспанії із дідусем та бабусею. Там хлопці почали займатися дзюдо в академії українського тренера Івана Васильчука, пише 24 Канал.
Скільки нагород завоював старший син Усика?
12-річний Кирило зовні дуже схожий на свого батька. Завдяки бійцівському характеру та наполегливості він вже досяг значних успіхів у дзюдо на своєму рівні. Хлопець регулярно здобуває медалі різного ґатунку та кубки на змаганнях в Іспанії. Цілком можливо, що в майбутньому ним зацікавляться тренери збірної України з дзюдо.
Батьки за нагоди відвідують змагання за участю своїх синів. Олександр та Катерина дуже пишаються досягненнями дітей.
У травні цього року Кирило разом зі своїм 10-річним братом Михайлом завоювали золоті медалі на змаганнях в Іспанії. Їхній тренер відмітив красиві кидки у виконанні синів Усика.
Відео, як сини Усика завоювали золоті медалі
Дуже щедрим на медалі для Кирила Усика виявився жовтень. Спочатку старший син Усика здобув бронзову медаль на турнірі з дзюдо Copa de España A – Santander в Іспанії. Хлопець дуже впевнено переміг суперника та по-джентельменськи допоміг йому піднятися з татамі.
Кирило Усик (другий ліворуч) з "бронзою" / фото з інстаграму академії Васильчука
На Кубку Іспанії з дзюдо в Кадісі Кирило виборов срібну медаль. Юний спортсмен отримав чимало схвальних відгуків від тренерів та вболівальників.
Федерація дзюдо України лаконічно відреагувала на черговий успіх Кирила.
"Чекаємо у збірній", – йдеться у коментарі Федерації під відео.
Відео, як Кирило Усик завоював "срібло" на Кубку Іспанії
26 жовтня відбувся Кубок Іспанії у віковій категорії U15. На цих змаганнях Кирило посів третє місце, здобувши бронзову медаль. З успішним виступом свого сина привітав Олександр Усик, який зробив репост публікації тренера.
Олександр Усик привітав сина з "бронзою" / скриншот з інстаграму боксера
Підсумовуючи, хочеться побажати Кирилу Усику не зупинятися на досягнутому. Будемо сподіватися, що незабаром старший із синів знаменитого чемпіона з'явиться у складі збірної України та буде тішити вболівальників новими нагородами.
Що відомо про дітей Усика?
- Олександр та Катерина Усики виховують чотирьох дітей. Старшій доньці Єлизаветі у лютому виповнилося 15 років. Дівчина живе разом з мамою поблизу Києва та захоплюється спортом.
- 12-річний Кирило та 10-річний Михайло живуть разом з батьками дружини Усика в Іспанії. Хлопці займаються дзюдо у Марбельї в академії Івана Васильчука.
- Найменша донька Олександра Усика народилася у січні 2024 року. Чемпіон світу не зміг бути присутнім під час народження, адже тоді готувався до першого бою з Тайсоном Ф'юрі. Цікаво, що під час виходу на бій з Даніелем Дюбуа звучала мелодія "Ave Maria", яку він присвятив своїй найменшій доньці Марії.