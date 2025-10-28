После начала полномасштабной войны в Украине Александр и Екатерина Усики решили, что их сыновья Кирилл и Михаил должны жить в Испании с дедушкой и бабушкой. Там ребята начали заниматься дзюдо в академии украинского тренера Ивана Васильчука, пишет 24 Канал.

Сколько наград завоевал старший сын Усика?

12-летний Кирилл внешне очень похож на своего отца. Благодаря бойцовскому характеру и настойчивости он уже достиг значительных успехов в дзюдо на своем уровне. Парень регулярно выигрывает медали различного достоинства и кубки на соревнованиях в Испании. Вполне возможно, что в будущем им заинтересуются тренеры сборной Украины по дзюдо.

Родители при случае посещают соревнования с участием своих сыновей. Александр и Екатерина очень гордятся достижениями детей.

В мае этого года Кирилл вместе со своим 10-летним братом Михаилом завоевали золотые медали на соревнованиях в Испании. Их тренер отметил красивые броски в исполнении сыновей Усика.

Очень щедрым на медали для Кирилла Усика оказался октябрь. Сначала старший сын Усика завоевал бронзовую медаль на турнире по дзюдо Copa de España A – Santander в Испании. Парень очень уверенно победил соперника и по-джентельменски помог ему подняться с татами.

Кирилл Усик (второй слева) с "бронзой" / фото из инстаграма академии Васильчука

На Кубке Испании по дзюдо в Кадисе Кирилл завоевал серебряную медаль. Юный спортсмен получил немало положительных отзывов от тренеров и болельщиков.

Федерация дзюдо Украины лаконично отреагировала на очередной успех Кирилла.

"Ждем в сборной", – говорится в комментарии Федерации под видео.

26 октября состоялся Кубок Испании в возрастной категории U15. На этих соревнованиях Кирилл занял третье место, получив бронзовую медаль. С успешным выступлением своего сына поздравил Александр Усик, который сделал репост публикации тренера.

Александр Усик поздравил сына с "бронзой" / скриншот из инстаграма боксера

Подытоживая, хочется пожелать Кириллу Усику не останавливаться на достигнутом. Будем надеяться, что вскоре старший из сыновей знаменитого чемпиона появится в составе сборной Украины и будет радовать болельщиков новыми наградами.

Что известно о детях Усика?