Популярное боксерское издание The Ring обновило рейтинг боксеров. Наибольшие изменения произошли в супертяжелом дивизионе, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Читайте также Усик отправил Фьюри на пенсию: украинец рассказал, в каких отношениях с британцем
На каком месте в рейтинге боксеров соперник Усика?
Александр Усик остается лучшим боксером в своей весовой категории. Украинец владеет чемпионским поясом авторитетного издания с 2022 года.
Первая строчка до сих пор принадлежит Тайсону Фьюри, который объявил о завершении карьеры и почти год не выходит на ринг. Сразу на четыре места поднялся в рейтинге Фабио Уордли. Британец сенсационно победил Джозефа Паркера и стал главным претендентом на бой с Усиком.
Новозеландец потерял две позиции и опустился на четвертое место. Еще один бывший соперник Усика – Даниэль Дюбуа, расположился на пятом месте.
Рейтинг супертяжелого веса от The Ring
Чемпион – Александр Усик
- 1. Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО)
- 2. Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО)
- 3. Агит Кабаел (26-0, 18 КО)
- 4. Джозеф Паркер (36-4, 24 КО)
- 5. Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО)
- 6. Филип Хргович (19-1, 14 КО)
- 7. Чжан Чжилей (27-3-1, 22 КО)
- 8. Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО)
- 9. Мозес Итаума (13-0, 11 КО)
- 10. Эфе Аджагба (20-1-1, 14 КО)
Рейтинг лучших боксеров по версии The Ring / фото The Ring
Что известно о сопернике Усика?
- Фабио Уордли пришел в бокс в достаточно позднем возрасте. В 20 лет британец принял участие в боксерском реалити-шоу, где привлек внимание тренера Нила Ходжинса.
- После короткой любительской карьеры Уордли перешел в профессионалы, где дебютировал в 22 года. С тех пор, по данным BoxRec, Фабио провел на ринге 21 бой, в которых одержал 20 побед (19 – нокаутом), а еще один бой завершился вничью.
- 25 октября 2025 года Фабио Уордли провел бой против Джозефа Паркера. Британец был аутсайдером, но сумел осуществить апсет. Боксер из Ипсвича нокаутировал новозеландца в 11 раунде и стал временным чемпионом WBO.
- Сразу после поединка Уордли дерзко бросил вызов Усику. Пока украинский чемпион никак не отреагировал на заявление временного чемпиона WBO и WBA.