Популярное боксерское издание The Ring обновило рейтинг боксеров. Наибольшие изменения произошли в супертяжелом дивизионе, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

На каком месте в рейтинге боксеров соперник Усика?

Александр Усик остается лучшим боксером в своей весовой категории. Украинец владеет чемпионским поясом авторитетного издания с 2022 года.

Первая строчка до сих пор принадлежит Тайсону Фьюри, который объявил о завершении карьеры и почти год не выходит на ринг. Сразу на четыре места поднялся в рейтинге Фабио Уордли. Британец сенсационно победил Джозефа Паркера и стал главным претендентом на бой с Усиком.

Новозеландец потерял две позиции и опустился на четвертое место. Еще один бывший соперник Усика – Даниэль Дюбуа, расположился на пятом месте.

Рейтинг супертяжелого веса от The Ring

Чемпион – Александр Усик

1. Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО)

2. Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО)

3. Агит Кабаел (26-0, 18 КО)

4. Джозеф Паркер (36-4, 24 КО)

5. Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО)

6. Филип Хргович (19-1, 14 КО)

7. Чжан Чжилей (27-3-1, 22 КО)

8. Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО)

9. Мозес Итаума (13-0, 11 КО)

10. Эфе Аджагба (20-1-1, 14 КО)

Рейтинг лучших боксеров по версии The Ring / фото The Ring

Что известно о сопернике Усика?