Недавно Александр Усик посетил раненых на фронте бойцов бригады "Ярость". Об общении чемпиона с воинами эксклюзивно для 24 Канала рассказал представитель Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Артем Джепко.
К теме Усик пришел в гости к раненым бойцам бригады "Ярость": как прошла встреча с легендой бокса
Поддерживают ли отношения Усик и Фьюри?
Украинские воины спросили у Александра Усика о его бывшем сопернике Тайсоне Фьюри. Фактически украинский боксер сбросил "Цыганского короля" с трона в супертяжелом дивизионе и отправил его на пенсию.
Усик отметил, что поединки с Фьюри были одними из самых интересных в его карьере. Сейчас бывшие соперники на ринге поддерживают дружеские отношения. По словам Александра, он уважает всех своих оппонентов и со многими из них продолжает общаться.
Во время разговора с военными Усик сообщил, какие предложения получает относительно следующего боя.
Как Усик дважды победил Фьюри?
- Первые переговоры между командами Усика и Фьюри о проведении боя состоялись еще в 2021 году. Боксерам удалось договориться о поединке только в 2023 году.
- Встреча на ринге состоялась 18 мая 2024 года в Эр-Рияде. Украинский боксер победил британца раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.
- Реванш Усик – Фьюри организовали 21 декабря 2024 года. Ради поединка украинец отказался от защиты титула IBF и потерял звание абсолютного чемпиона. Зрелищный бой завершился победой Усика.
- По статистике BoxRec, Усик одержал 24 победы в 24 боях на профи-ринге. Его экс-соперник Фьюри завершил карьеру с двумя поражениями при 34 победах и одной ничьей.