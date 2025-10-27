Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик сообщил украинским бойцам, что получает много выгодных предложений провести поединок. В эксклюзивном комментарии 24 Канала представитель Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Артем Джепко поделился подробностями встречи.

Читайте также Усик заявил, что хочет выкупить стадион "Таврия" в Крыму

Кто хотел драться с Усиком?

По словам Усика, к нему обращались известные боксеры, звезды ММА и даже блогеры. Такие поединки приносят большие гонорары. Однако для Александра в приоритете популяризация Украины на мировой арене, а потому он очень тщательно рассматривает все предложения.

Я с гордостью выхожу на ринг под сине-желтым флагом. Украина – в моем сердце. И каждое мое выступление – это возможность показать миру наш флаг, нашу силу и несокрушимость,

– сказал Усик на встрече с ранеными бойцами бригады "Ярость".

Отметим, что Александр Усик планирует вернуться на ринг в следующем году. Абсолютный чемпион решил продолжить спортивную карьеру до 41 года.

Что известно о следующем сопернике Усика?