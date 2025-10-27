Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик повідомив українським бійцям, що отримує багато вигідних пропозицій провести поєдинок. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу речник Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко поділився подробицями зустрічі.
Хто хотів битися з Усиком?
За словами Усика, до нього зверталися відомі боксери, зірки ММА та навіть блогери. Такі поєдинки приносять великі гонорари. Однак для Олександра у пріоритеті популяризація України на світовій арені, а тому він дуже прискіпливо розглядає усі пропозиції.
Я з гордістю виходжу на ринг під синьо-жовтим прапором. Україна – в моєму серці. І кожен мій виступ – це можливість показати світові наш прапор, нашу силу та незламність,
– сказав Усик на зустрічі з пораненими бійцями бригади "Лють".
Зазначимо, що Олександр Усик планує повернутися на ринг у наступному році. Абсолютний чемпіон вирішив продовжити спортивну кар'єру до 41 року.
Що відомо про наступного суперника Усика?
- Олександр Усик наразі не оприлюднив ім'я свого наступного суперника. Однак українець повинен провести обов'язковий захист титулу з тимчасовим чемпіоном WBO Фабіо Вордлі.
- 30-річний британець 25 жовтня нокаутував Джозефа Паркера, який сподівався на бій з Усиком. Тож тепер український боксер отримав несподіваного суперника.
- За совами промоутера Френка Воррена, бій Усик – Вордлі вже погоджений. Найімовірніше поєдинок відбудеться у березні 2026 року, йдеться у матеріалі The Ring.