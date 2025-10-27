Нещодавно Олександр Усик відвідав у шпиталі поранених українських воїнів. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу речник Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко поділився подробицями зустрічі.
Що планує Усик зробити в Криму?
Легендарний український боксер розповів бійцям, як збирається розвивати спорт в Криму після його деокупації. У чемпіона дуже амбітні плани щодо майбутнього на півострові.
Коли ми звільнимо Крим, я хочу викупити стадіон “Таврія” і створити там безплатну секцію боксу для дітей. Щоб вони мали можливість розвиватися в Україні, вдома, на своїй землі,
– розповів Усик.
Нагадаємо, що Олександр Усик у дитинстві займався футболом. Він грав за дитячу та юнацьку команду сімферопольської Таврії. У секцію боксу прийшов у віці 15 років. Його першим наставником був Сергій Лапін – заслужений тренер України.
Зазначимо, що Олександр Усик мав на увазі Республіканський спортивний комплекс "Локомотив". До 2014 року стадіон був домашньою ареною сімферопольської Таврії. На ньому проводилися міжнародні матчі, в тому числі єврокубкові.
Коли Усик повернеться на ринг?
- Олександр Усик планує провести свій наступний бій у першій половині 2026 року. Боксер повністю відновився від травми спини, яка турбувала його останнім часом.
- Суперником Усика стане тимчасовий чемпіон WBO Фабіо Вордлі, який в останньому поєдинку здолав Джозефа Паркера. Після бою британець викликав на бій українського боксера.
- За інформацією промоутера Френка Воррена, якого цитував The Ring, бій Усик – Вордлі може відбутися у березні 2026 року. Обом сторонам потрібно ще погодити деталі контракту.