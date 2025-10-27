Нещодавно Олександр Усик відвідав у шпиталі поранених українських воїнів. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу речник Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко поділився подробицями зустрічі.

Що планує Усик зробити в Криму?

Легендарний український боксер розповів бійцям, як збирається розвивати спорт в Криму після його деокупації. У чемпіона дуже амбітні плани щодо майбутнього на півострові.

Коли ми звільнимо Крим, я хочу викупити стадіон “Таврія” і створити там безплатну секцію боксу для дітей. Щоб вони мали можливість розвиватися в Україні, вдома, на своїй землі,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик у дитинстві займався футболом. Він грав за дитячу та юнацьку команду сімферопольської Таврії. У секцію боксу прийшов у віці 15 років. Його першим наставником був Сергій Лапін – заслужений тренер України.

Зазначимо, що Олександр Усик мав на увазі Республіканський спортивний комплекс "Локомотив". До 2014 року стадіон був домашньою ареною сімферопольської Таврії. На ньому проводилися міжнародні матчі, в тому числі єврокубкові.

Коли Усик повернеться на ринг?