О своих намерениях боксер рассказал во время недавнего визита в госпиталь к раненым украинским воинам. В эксклюзивном комментарии 24 Канала представитель Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Артем Джепко поделился подробностями встречи.

Что планирует Усик сделать в Крыму?

Легендарный украинский боксер рассказал военным, как собирается развивать спорт в Крыму после его деоккупации. У чемпиона очень амбициозные планы относительно будущего на полуострове.

Когда мы освободим Крым, я хочу выкупить стадион “Таврия” и создать там бесплатную секцию бокса для детей. Чтобы они имели возможность развиваться в Украине, дома, на своей земле,

– рассказал Усик.

Напомним, что Александр Усик в детстве занимался футболом. Он играл за детскую и юношескую команду симферопольской Таврии. В секцию бокса пришел в возрасте 15 лет. Его первым наставником был Сергей Лапин – заслуженный тренер Украины.

Отметим, что Александр Усик имел в виду Республиканский спортивный комплекс "Локомотив". До 2014 года стадион был домашней ареной симферопольской Таврии. На нем проводились международные матчи, в том числе еврокубковые.

