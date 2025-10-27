О своих намерениях боксер рассказал во время недавнего визита в госпиталь к раненым украинским воинам. В эксклюзивном комментарии 24 Канала представитель Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Артем Джепко поделился подробностями встречи.
Что планирует Усик сделать в Крыму?
Легендарный украинский боксер рассказал военным, как собирается развивать спорт в Крыму после его деоккупации. У чемпиона очень амбициозные планы относительно будущего на полуострове.
Когда мы освободим Крым, я хочу выкупить стадион “Таврия” и создать там бесплатную секцию бокса для детей. Чтобы они имели возможность развиваться в Украине, дома, на своей земле,
– рассказал Усик.
Напомним, что Александр Усик в детстве занимался футболом. Он играл за детскую и юношескую команду симферопольской Таврии. В секцию бокса пришел в возрасте 15 лет. Его первым наставником был Сергей Лапин – заслуженный тренер Украины.
Отметим, что Александр Усик имел в виду Республиканский спортивный комплекс "Локомотив". До 2014 года стадион был домашней ареной симферопольской Таврии. На нем проводились международные матчи, в том числе еврокубковые.
Когда Усик вернется на ринг?
- Александр Усик планирует провести свой следующий бой в первой половине 2026 года. Боксер полностью восстановился от травмы спины, которая беспокоила его в последнее время.
- Соперником Усика станет временный чемпион WBO Фабио Уордли, который в последнем поединке одолел Джозефа Паркера. После боя британец вызвал на бой украинского боксера.
- По информации промоутера Фрэнка Уоррена, которого цитировал The Ring, бой Усик – Уордли может состояться в марте 2026 года. Обеим сторонам нужно еще согласовать детали контракта.