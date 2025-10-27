Популярне боксерське видання The Ring оновило рейтинг боксерів. Найбільші зміни відбулися у надважкому дивізіоні, пише 24 Канал з посиланням на The Ring.
На якому місці в рейтингу боксерів суперник Усика?
Олександр Усик залишається найкращим боксером у своїй ваговій категорії. Українець володіє чемпіонським поясом авторитетного видання з 2022 року.
Перша сходинка досі належить Тайсону Ф'юрі, який оголосив про завершення кар'єри і майже рік не виходить на ринг. Одразу на чотири місця піднявся в рейтингу Фабіо Вордлі. Британець сенсаційно переміг Джозефа Паркера та став головним претендентом на бій з Усиком.
Новозеландець втратив дві позиції та опустився на четверте місце. Ще один колишній суперник Усика – Даніель Дюбуа, розташувався на п'ятому місці.
Рейтинг надважкої ваги від The Ring
Чемпіон – Олександр Усик
- 1. Тайсон Ф’юрі (34−2−1, 24 КО)
- 2. Фабіо Вордлі (20−0−1, 19 КО)
- 3. Агіт Кабаєл (26−0, 18 КО)
- 4. Джозеф Паркер (36−4, 24 КО)
- 5. Даніель Дюбуа (22−3, 21 КО)
- 6. Філіп Хргович (19−1, 14 КО)
- 7. Чжан Чжилей (27−3−1, 22 КО)
- 8. Мартін Баколе (21−2−1, 16 КО)
- 9. Мозес Ітаума (13−0, 11 КО)
- 10. Ефе Аджагба (20−1−1, 14 КО)
Рейтинг найкращих боксерів за версією The Ring / фото The Ring
Що відомо про суперника Усика?
- Фабіо Вордлі прийшов у бокс у досить пізньому віці. У 20 років британець взяв участь у боксерському реаліті-шоу, де привернув увагу тренера Ніла Ходжинса.
- Після короткої аматорської кар'єри Вордлі перейшов у професіонали, де дебютував у 22 роки. З того часу, за даними BoxRec, Фабіо провів на рингу 21 бій, в яких здобув 20 перемог (19 – нокаутом), а ще один бій завершився внічию.
- 25 жовтня 2025 року Фабіо Вордлі провів бій проти Джозефа Паркера. Британець був аутсайдером, але зумів здійснити апсет. Боксер з Іпсвіча нокаутував новозеландця в 11 раунді та став тимчасовим чемпіоном WBO.
- Одразу після поєдинку Вордлі зухвало кинув виклик Усику. Наразі український чемпіон ніяк не відреагував на заяву тимчасового чемпіона WBO та WBA.