Популярне боксерське видання The Ring оновило рейтинг боксерів. Найбільші зміни відбулися у надважкому дивізіоні, пише 24 Канал з посиланням на The Ring.

На якому місці в рейтингу боксерів суперник Усика?

Олександр Усик залишається найкращим боксером у своїй ваговій категорії. Українець володіє чемпіонським поясом авторитетного видання з 2022 року.

Перша сходинка досі належить Тайсону Ф'юрі, який оголосив про завершення кар'єри і майже рік не виходить на ринг. Одразу на чотири місця піднявся в рейтингу Фабіо Вордлі. Британець сенсаційно переміг Джозефа Паркера та став головним претендентом на бій з Усиком.

Новозеландець втратив дві позиції та опустився на четверте місце. Ще один колишній суперник Усика – Даніель Дюбуа, розташувався на п'ятому місці.

Рейтинг надважкої ваги від The Ring

Чемпіон – Олександр Усик

1. Тайсон Ф’юрі (34−2−1, 24 КО)

2. Фабіо Вордлі (20−0−1, 19 КО)

3. Агіт Кабаєл (26−0, 18 КО)

4. Джозеф Паркер (36−4, 24 КО)

5. Даніель Дюбуа (22−3, 21 КО)

6. Філіп Хргович (19−1, 14 КО)

7. Чжан Чжилей (27−3−1, 22 КО)

8. Мартін Баколе (21−2−1, 16 КО)

9. Мозес Ітаума (13−0, 11 КО)

10. Ефе Аджагба (20−1−1, 14 КО)

Рейтинг найкращих боксерів за версією The Ring / фото The Ring

