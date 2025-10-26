Фабіо Вордлі став обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком по лінії WBO, відібравши це право у Джозефа Паркера. Після перемоги над новозеландцем 30-річний британець звернувся до абсолютного чемпіона світу, пише 24 Канал з посиланням на DAZN Boxing.

Що сказав Вордлі Усику?

Прямо на рингу Фабіо Вордлі оголосив ім'я свого наступного суперника. Він протяжно вимовив прізвище Усика, викликавши схвальну реакцію глядачів.

Як Вордлі викликав на бій Усика: дивіться відео

Та на цьому Вордлі не зупинився. Під час флешінтерв'ю британця взагалі понесло. Видно, що після перемоги над Паркером у Фабіо сталося запаморочення від успіху.

Я йду, крихітко, я йду,

– зухвало звернувся Вордлі до Усика.

Вордлі звернувся до Усика: дивіться відео

Коли Усик планує повернутися на ринг?