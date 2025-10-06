Старший сын Александра Усика Кирилл недавно принял участие в турнире по дзюдо Copa de España A – Santander, который проходил в Испании. Юный спортсмен сумел завоевать бронзовую медаль, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Александра Усика.
Как сын Усика выиграл медаль на турнире?
Звездный папа поделился радостной новостью со своими подписчиками в инстаграме. Абсолютный чемпион мира по боксу сделал репост видео с победой сына.
Усик-младший уверенно победил соперника и по-дружески помог ему подняться с татами.
"Кирилл Усик - третье место на Кубке Испании", – подписал автор видео.
Видео, как сын Усика получил "бронзу"
На странице академии дзюдо, где занимается сын Усика, также опубликовали фото с соревнований. В целом украинские спортсмены завоевали на турнире Кубок Испании шесть медалей.
Кирилл Усик (второй слева) вместе с партнерами по академии / фото академии Васильчука
Где живут и чем занимаются сыновья Усика?
- Напомним, что у Александра Усика четверо детей: две дочери и двое сыновей. Ребята сейчас проживают в Испании вместе с родителями жены боксера. Там братья занимаются дзюдо в академии украинского тренера Ивана Васильчука.
- Старший из сыновей Усика Кирилл еще до войны посещал футбольную секцию киевского клуба Левый Берег. Однако затем вместе с младшим братом Михаилом переключился на боевые искусства.
- Сыновья Усика очень ответственно относятся к тренировкам. В частности, Кирилл во время каникул совершенствовал спортивную форму, подтягиваясь на канате.
- На счету сыновей абсолютного чемпиона уже немало наград, в том числе золотых. Поэтому есть надежда, что Кирилл и Михаил продолжат спортивную династию знаменитого отца.