Старший сын Александра Усика Кирилл недавно принял участие в турнире по дзюдо Copa de España A – Santander, который проходил в Испании. Юный спортсмен сумел завоевать бронзовую медаль, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Александра Усика.

Как сын Усика выиграл медаль на турнире?

Звездный папа поделился радостной новостью со своими подписчиками в инстаграме. Абсолютный чемпион мира по боксу сделал репост видео с победой сына.

Усик-младший уверенно победил соперника и по-дружески помог ему подняться с татами.

"Кирилл Усик - третье место на Кубке Испании", – подписал автор видео.

Видео, как сын Усика получил "бронзу"

На странице академии дзюдо, где занимается сын Усика, также опубликовали фото с соревнований. В целом украинские спортсмены завоевали на турнире Кубок Испании шесть медалей.

Кирилл Усик (второй слева) вместе с партнерами по академии / фото академии Васильчука

Где живут и чем занимаются сыновья Усика?