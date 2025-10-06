Старший син Олександра Усика Кирило нещодавно взяв участь у турнірі з дзюдо Copa de España A – Santander, який проходив в Іспанії. Юний спортсмен зумів здобути бронзову медаль, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Олександра Усика.

Як син Усика виграв медаль на турнірі?

Зірковий тато поділився радісною новиною зі своїми підписниками в інстаграмі. Абсолютний чемпіон світу з боксу зробив репост відео з перемогою сина.

Усик-молодший впевнено переміг суперника та по-дружньому допоміг йому піднятися з татамі.

"Кирило Усик — третє місце на Кубку Іспанії", – підписав автор відео.

Відео, як син Усика здобув "бронзу"

На сторінці академії дзюдо, де займається син Усика, також опублікували фото зі змагань. Загалом українські спортсмени здобули на турнірі Кубок Іспанії шість медалей.

Кирило Усик (другий ліворуч) разом з партнерами по академії / фото академії Васильчука

Де живуть та чим займаються сини Усика?