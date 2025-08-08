Після початку повномасштабного вторгнення Росії сини Усика Кирило та Михайло переїхали до Іспанії, де живуть разом з батьками дружини боксера. Хлопці відвідують академію дзюдо Івана Васильчука у Марбельї та вже мають успіхи в цьому виді спорту, пише 24 Канал.

Читайте також Залежить від Усика: друг Кадирова мріє поквитатися з українцем за поразки в аматорах

Як син Усика тренується в Іспанії?

Олександр та Катерина Усик у соціальних мережах опублікували відео, як тренується їхній старший син Кирило. Попри літні канікули, хлопець наполегливо вдосконалює спортивну форму.

У ролику Кирило виконує вправу "підйом по канату" за допомогою рук.

"Літо не для відпочинку, а для двох тренувань на день", – підписали відео з сином Усика.

Відео, як син Усика тренується на канікулах

Зазначимо, що старший син Усика Кирило народився у 2013 році. До війни хлопець відвідував футбольну академію Лівого Берега у Києві. Однак згодом перемикнувся на дзюдо.

Менший за нього на два роки Михайло теж займається дзюдо. За словами батька, він мріє стати боксером.

Обидва брати вже мають успіхи в дзюдо. Сини Усика здобували золоті медалі на турнірах.

Раніше ми розповідали, яким автопарком володіє триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик.