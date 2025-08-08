После начала полномасштабного вторжения России сыновья Усика Кирилл и Михаил переехали в Испанию, где живут вместе с родителями жены боксера. Ребята посещают академию дзюдо Ивана Васильчука в Марбелье и уже имеют успехи в этом виде спорта, пишет 24 Канал.
Читайте также Зависит от Усика: друг Кадырова мечтает поквитаться с украинцем за поражения в любителях
Как сын Усика тренируется в Испании?
Александр и Екатерина Усик в социальных сетях опубликовали видео, как тренируется их старший сын Кирилл. Несмотря на летние каникулы, парень настойчиво совершенствует спортивную форму.
В ролике Кирилл выполняет упражнение "подъем по канату" с помощью рук.
"Лето не для отдыха, а для двух тренировок в день", – подписали видео с сыном Усика.
Видео, как сын Усика тренируется на каникулах
Отметим, что старший сын Усика Кирилл родился в 2013 году. До войны парень посещал футбольную академию Левого Берега в Киеве. Однако впоследствии переключился на дзюдо.
Младший за него на два года Михаил тоже занимается дзюдо. По словам отца, он мечтает стать боксером.
Оба брата уже имеют успехи в дзюдо. Сыновья Усика завоевывали золотые медали на турнирах.
Ранее мы рассказывали, каким автопарком владеет трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.