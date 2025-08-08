Тренер дагестанца Марк Ремзи подтвердил желание Артура Бетербиева провести бой против Александра Усика. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Почему Бетербиев мечтает о бое с Усиком?

По мнению тренера, бой может состояться по инициативе Усика, но для этого Александр должен сбросить вес.

Мы думали об этом немного. Этот вопрос, в первую очередь, зависит от Усика. Он сейчас огромный просто. И я не думаю, что сейчас Усик сможет похудеть до тяжелого веса. Усик дрался с Артуром по любителям трижды, поэтому было бы интересно снова увидеть их на ринге. Но, думаю, сейчас разница в весе уже стала слишком большой,

– сказал тренер Бетербиева.

Напомним, что Александр Усик провел три поединка против Артура Бетербиева. В 2007 году украинец уступил россиянину на турнире в Калининграде (10:12). По словам Александра, он тогда хорошо отбоксировал, но судьи отдали победу любимцу Кадырова.

Второй поединок состоялся в 2011 году в рамках четвертьфинала чемпионата мира. Тогда победу праздновал украинец. На этой же стадии боксеры встретились на Олимпиаде-2012. В итоге Усик оставил россиянина без медали, а сам вышел в финал и выиграл "золото". Счет в обоих поединках был одинаковым – 17:13.

Справка. Артура Бетербиева связывают дружеские отношения с самопровозглашенным председателем Чечни Рамзаном Кадыровым. Пособник Путина по преступлениям против Украины посещал бои Бетербиева и делал ему ценные подарки.

Напомним, что Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа стал трехкратным чемпионом мира. Однако украинец может потерять титул WBO, если не проведет защиту против Джозефа Паркера.