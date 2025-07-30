Александр Усик большой поклонник крутых авто, которыми любит похвастаться в социальных сетях. Практически после каждой знаковой победы украинский чемпион обновлял свой и без того впечатляющий автопарк, пишет 24 Канал со ссылкой на carbar.

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Какие первые автомобили были у Усика?

Первым автомобилем Александра, за руль которого он сел, был советский "Москвич 412". Эта модель выпускалась автопромом СССР, а впоследствии России с 1967 по 1997 год. В советские времена его стоимость составляла 5200 "деревянных" рублей. Именно на этом автомобиле в подростковом возрасте Александр научился водить. Правда, эта машина принадлежала отцу будущего чемпиона.

Первым автомобилем Усика был "Москвич"

Первым известным из приобретенных Усиком авто стал кроссовер Kia Sorento с 2,2-литровым двигателем и мощностью 197 лошадиных сил. Однако это транспортное средство не долго прослужило боксеру. Уже через две недели после покупки жена Усика Екатерина попала в ДТП и разбила корейский внедорожник.

Долгое время Усик передвигался на Skoda Octavia A5. Этот автомобиль стал визитной карточкой украинского чемпиона, который украсил его портретом своего кумира Мухаммеда Али. В 2013 году Skoda попала в ДТП в родном для Александра Симферополе. Однако боксер не отказался от авто, а еще несколько лет на нем ездил.

Автомобиль "Шкода" с изображением Мохаммеда Али / фото autoportal.ua

Любимый автомобиль Усика

С успехами на боксерском ринге постепенно пополнялся автопарк спортсмена. В 2012 году за полученную на Олимпиаде-2012 в Лондоне золотую медаль Усик получил подарок от Федерации бокса Украины – Volvo XC90. Впрочем, этим кроссовером олимпийский чемпион пользовался недолго.

Усик с подаренным Volvo

Следующим автомобилем Усика стал мощный внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Этот кроссовер особенно пришелся по душе герою нашего материала.

"Мне очень нравится моя Toyota Land Cruiser 200, я не знаю какая машина может быть лучше. Я ездил на других, намного более дорогих авто, но в итоге я передвигаюсь практически только на "Крузере". Можно сказать, что я нашел свой автомобиль", – рассказывал Усик.

Александр обожает автомобили и любит за ними самостоятельно ухаживать. В 2018 году Усик приобрел люксовый Lexus LX. На момент покупки его стоимость составляла 110 тысяч долларов. Свою новую игрушку боксер сразу же опубликовал в инстаграме.

Усик с Lexus LX / фото из инстаграма боксера

Летом 2020 года автопарк Усика пополнился Audi RSQ8, который стоит примерно 190 тысяч долларов. Отметим, что тогда уже гонорары чемпиона исчислялись несколькими миллионами долларов.

Элитные машины Усика

Перед первым поединком с Энтони Джошуа Усик засветил Gelendvagen Mercedes-Benz G63 AMG. Произошло это при интересных обстоятельствах. Крутой внедорожник стоимостью миллион долларов весной 2021 года забрали на штрафплощадку в Киеве за неправильную парковку.

Gelendvagen оказался на штрафплощадке / фото Paking Kyiv

После победы над Эй Джеем Усик побаловал себя 6-колесным Гелендвагеном, который представлял собой переделанный заводской Mercedes G55 AMG 2007 года. В то время стоимость такого авто в Украине составляла 5 миллионов гривен.

Крутой 6-колесный Гелендваген Усика / фото Telegraf

Одним из самых эффектных автомобилей Усика является BMW M760Li xDrive (G12) 2022 года с эксклюзивным темно-зеленым цветом и 6,6-литровым двигателем V12 BiTurbo. Эта ракета разгоняется до скорости 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Стоимость такого авто составляет 1,8 миллиона долларов.

Одна из самых дорогих машин Усика / фото topcars.ua

Какой подарок себе сделал или еще сделает Александр Усик после получения третьего абсолютного чемпионства – пока неизвестно.

Кстати, промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен перед боем обещал подарить Усику старый седан Bentley T-Series 1970 года, если украинец победит британца. Поэтому вполне вероятно, что вскоре автопарк Усика пополнится раритетным экспонатом.