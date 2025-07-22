19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне Александр Усик победил нокаутом Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира. 24 Канал подсчитал, сколько денег заработал украинский чемпион за всю карьеру.

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Сколько денег Усик заработал за всю карьеру?

За чемпионский бой с Дюбуа Усик заработал рекордные 132 миллиона долларов. Однако украинский боксер не всегда получал такие огромные гонорары.

Александр Усик начал профессиональную карьеру в 2013 году. За все время он провел 24 поединка, которые завершились в его пользу.

Свой первый бой на профи-ринге Усик провел 9 ноября 2013 года в киевском Дворце спорта против мексиканца Фелипе Ромеро. Уроженец Симферополя одержал досрочную победу в пятом раунде. Первый гонорар Усика тогда составил 15 тысяч долларов.

Первый бой Усика на профи-ринге против Ромеро

С каждым последующим боем заработки Усика увеличивались, но они еще не были заоблачными. За первые девять поединков вместе с бонусом от подписания контракта с K2 Promotion Усик заработал примерно 300 тысяч долларов.

Существенный рост гонораров Усика начался с 2016 года. Так, за бой с поляком Кшиштофом Гловацким украинец заработал 50 тысяч долларов.

Участие в Кубке Мухаммеда Али позволило Усику перепрыгнуть в ранг миллионеров. Так, за бой против Тони Белью Александр получил чек на сумму 3,25 миллиона долларов. Кроме того, украинский боксер защитил звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Космические гонорары Усика в хевивейте

После перехода в королевский дивизион состояние Усика выросло до небес. Только за два боя против Джошуа украинский боксер заработал суммарно 71,5 миллиона долларов. А двухматчевая битва с Тайсоном Фьюри принесла Усику 149,5 миллиона долларов.

Таким образом, общая сумма гонораров Усика до боя с Дюбуа составляла 238 миллионов долларов. Если добавить гонорар за бой на "Уэмбли", то сумма возрастет до 370 миллионов долларов. Таких денег вполне хватит на приобретение большого острова на Мальдивах с развитой инфраструктурой и роскошными курортами.

Усик заработал 132 миллиона за бой с Дюбуа / фото Getty Images

Стоит заметить, что в общей сумме гонораров не учтены уплаченные налоги. Отметим, что последний бой против Дюбуа позволил нашему чемпиону увеличить состояние практически на треть.

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