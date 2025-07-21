19 июля 2025 года войдет в историю мирового бокса. В этот день украинец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона, пишет 24 Канал.

Читайте также "Это лучший поединок": непобедимый чемпион бросил вызов Усику

Усик поблагодарил болельщиков

В бою против Даниэля Дюбуа за Александра Усика болели любители спорта не только в Украине, но и во многих странах мира. После поединка боксер поблагодарил болельщиков за поддержку, сделав сообщение в инстаграме.

Спасибо за вашу поддержку. Какая невероятная ночь – 3-кратный абсолютный чемпион мира. Миссия выполнена,

– написал Усик.

Усик поздравил болельщиков / скриншот из инстаграма боксера

Напомним, что Александру Усику для победы над чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа хватило пять раундов. Украинский боксер довольно быстро раскусил британца. В пятой трехминутке Усик нокаутировал "Динамита" и одержал досрочную победу.

Сейчас абсолютный чемпион не объявлял свои дальнейшие планы. На бой с Усиком претендуют блогер-боксер Джейк Пол, обязательный претендент на титул WBO Джозеф Паркет и даже Тайсон Фьюри, который мечтает провести третий поединок с украинцем.

Ранее мы сообщали, какой совет сделал Усику его бывший промоутер Александр Красюк.