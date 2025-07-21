Генеральный директор Полесья Владимир Загурский прокомментировал возможность появления Александра Усика в составе команды. Житомиряне уже давно мечтают увидеть в стае "волков" абсолютного чемпиона мира, пишет 24 Канал со ссылкой на BLIK.ua.
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Когда Усик сыграет за Полесье?
Александр Усик еще в 2023 году подписал контракт с житомирским клубом. Однако дебют за главную команду в официальных матчах все время откладывается. Впрочем, в Полесье надеются увидеть чемпиона на поле.
"Не планирует ли Полесье заявить Усика в УПЛ? У нас такие планы есть давно. Если Александр примет решение завершать карьеру в боксе, то обязательно будет заявлен за Полесье в УПЛ", – рассказал генеральный директор Полесья.
Напомним, что Александр Усик в детстве занимался в футбольной школе симферопольской Таврии. Однако в 15 лет сменил футбол на бокс. Благодаря этому решению Украина получила трехкратного абсолютного чемпиона мира.
Ранее главный тренер Полесья Руслан Ротань оценил вероятность появления в команде Александра Усика.