Генеральный директор Полесья Владимир Загурский прокомментировал возможность появления Александра Усика в составе команды. Житомиряне уже давно мечтают увидеть в стае "волков" абсолютного чемпиона мира, пишет 24 Канал со ссылкой на BLIK.ua.

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Когда Усик сыграет за Полесье?

Александр Усик еще в 2023 году подписал контракт с житомирским клубом. Однако дебют за главную команду в официальных матчах все время откладывается. Впрочем, в Полесье надеются увидеть чемпиона на поле.

"Не планирует ли Полесье заявить Усика в УПЛ? У нас такие планы есть давно. Если Александр примет решение завершать карьеру в боксе, то обязательно будет заявлен за Полесье в УПЛ", – рассказал генеральный директор Полесья.

Напомним, что Александр Усик в детстве занимался в футбольной школе симферопольской Таврии. Однако в 15 лет сменил футбол на бокс. Благодаря этому решению Украина получила трехкратного абсолютного чемпиона мира.

Ранее главный тренер Полесья Руслан Ротань оценил вероятность появления в команде Александра Усика.