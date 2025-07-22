19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні Олександр Усик переміг нокаутом Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу. 24 Канал підрахував, скільки грошей заробив український чемпіон за всю кар'єру.

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Скільки грошей Усик заробив за всю кар'єру?

За чемпіонський бій з Дюбуа Усик заробив рекордні 132 мільйони доларів. Проте український боксер не завжди отримував такі шалені гонорари.

Олександр Усик розпочав професійну кар'єру у 2013 році. За весь час він провів 24 поєдинки, які завершилися на його користь.

Свій перший бій на профі-рингу Усик провів 9 листопада 2013 року у київському Палаці спорту проти мексиканця Феліпе Ромеро. Уродженець Сімферополя здобув дострокову перемогу у п'ятому раунді. Перший гонорар Усика тоді становив 15 тисяч доларів.

Перший бій Усика на профі-рингу проти Ромеро

З кожним наступним боєм заробітки Усика збільшувалися, але вони ще не були захмарними. За перші дев'ять поєдинків разом з бонусом від підписання контракту з K2 Promotion Усик заробив приблизно 300 тисячі доларів.

Суттєве зростання гонорарів Усика почалося з 2016 року. Так, за бій з поляком Кшиштофом Гловацьким українець заробив 50 тисяч доларів.

Участь в Кубку Мухаммеда Алі дозволила Усика перестрибнути в ранг мільйонерів. Так, за бій проти Тоні Белью Олександр отримав чек на суму 3,25 мільйона доларів. Крім того, український боксер захистив звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Космічні гонорари Усика в хевівейті

Після переходу в королівський дивізіон статки Усика зросли до небес. Тільки за два бої проти Джошуа український боксер заробив сумарно 71,5 мільйона доларів. А двоматчева битва з Тайсоном Ф'юрі принесла Усику 149,5 мільйона доларів.

Таким чином, загальна сума гонорарів Усика до бою з Дюбуа становила 238 мільйонів доларів. Якщо додати гонорар за бій на "Вемблі", то сума зросте до 370 мільйонів доларів. Таких грошей цілком вистачить на придбання великого острова на Мальдівах з розвиненою інфраструктурою та розкішними курортами.

Усик заробив 132 мільйони за бій з Дюбуа / фото Getty Images

Варто зауважити, що в загальній сумі гонорарів не враховані сплачені податки. Зазначимо, що останній бій проти Дюбуа дозволив нашому чемпіону збільшити статки практично на третину.

Раніше ми повідомляли, коли Олександр Усик зможе дебютувати за житомирське Полісся.