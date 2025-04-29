Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Кто подарит Усику авто

Накануне поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялась шутливая беседа между украинским боксером и промоутером Фрэнком Уорреном, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

Усик пошутил, что хотел бы получить автомобиль в случае победы над соперником. В ответ Уоррен напомнил, что обещал купить лошадь с телегой, если Усик проиграет, а машину – только в случае его победы. Украинец выразил уверенность в своей победе и вспомнил, что ему нравится модель Bentley Bentayga, которая стоит около 250 тысяч фунтов.

Уоррен в свою очередь пошутил, что готов подарить старый седан Bentley T-Series 1970 года. Менеджер Усика, Эгис Климас, добавил, что на месте Уоррена уже сейчас позаботился бы о подарке.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения.