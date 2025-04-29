Общение Александра Усика и Даниэля Дюбуа с прессой начнется в 16:00 по киевскому времени. Официальное мероприятие состоится в Лондоне, где 28 апреля была жаркая дуэль взглядов, сообщает 24 Канал.

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Пресс-конференция перед реваншем

Накануне пресс-конференции боксеры сошлись в очной битве на футбольном стадионе "Уэмбли". Дуэль не была долгой, ведь у Дюбуа сдали нервы. Даниэль толкнул Усика. Зато Александр не стал использовать физическую силу, а лишь попытался напугать "Динамита". В дуэль взглядов мгновенно вмешалась охрана.

После чего Усик на эмоциональных тонах поспорил с представителем команды Дюбуа об ударе ниже пояса в первом бою, который нанес Даниэль.

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Напомним, что 19 июля 2025 года Усик и Дюбуа проведут реванш на лондонском стадионе "Уэмбли". Это будет бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Первая встреча в августе 2023-го была за Александром, который одолел Даниэля техническим нокаутом в 9-м раунде.

После того поражения "Динамит" провел уже три победных боя. Последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда нокаутировал Энтони Джошуа по ходу 5-го раунда. Усик же в 2024-м году дважды победил Тайсона Фьюри и поставил точку на карьере "Цыганского короля".