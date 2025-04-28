Дату реванша официально объявили лишь 27 апреля, хотя до этого инсайдер The Ring Майк Коппинджер называл эту финальную дату боя Усик – Дюбуа 2. За что получил резкую критику от менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, сообщает 24 Канал.

Вот так Не выдержали нервы: Дюбуа толкнул Усика во время дуэли взглядов на "Уэмбли" – эмоциональное видео

Реванш, которого так все ждали

Также появился официальный постер и промо второго боя.

Промо реванша Усик – Дюбуа

На следующий день после объявления даты реванша Александр Усик и Даниэль Дюбуа впервые сошлись в дуэли взглядов. Очная битва состоялась непосредственно на лондонском стадионе, который 19 июля примет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

У Дюбуа первого не выдержали эмоции. Даниэль толкнул Усика, но не получил сдачи от Александра. В их дуэль мгновенно вмешались охранники, хотя украинец и не пытался какой-то физической силой ответить британцу, а лишь напугал "Динамита".

Напомним, что предшествовало официальной информации о бое два обязательства для Усика и Дюбуа. Сначала WBO обязала Александра провести защиту пояса против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. Но команда Усика направила петицию в организацию с просьбой отсрочить поединок. После чего идентичное решение вынесла IBF по защите пояса Дюбуа против Дерека Чисоры. Вроде бы у сторон было время до 22 мая, чтобы договориться о встрече.

Обратите внимание! Президент WBO Густаво Оливьери рассказал, что Паркер станет следующим соперником победителя реванша Усик – Дюбуа.

Прогноз Favbet

Дюбуа уверяет, что должен был взять верх еще в первом бою с Усиком, а его удар ниже пояса был по всем правилам. Поэтому перед реваншем Даниэль заявляет, что отправит украинца на пенсию. В то же время Favbet верит в победу украинского боксера – 1,20 против 4,85 на победу Дюбуа.

Вероятно, что реванш продлится более 9,5 раундов: да – 1,82; нет, меньше – 1,92.

Усик и Дюбуа проведут полный 12-раундовый поединок: да – 2,30, нет – 1,57. Поэтому больше верят в досрочную победу кого-то из боксеров.

Все возможные результаты реванша: