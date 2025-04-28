Дату реванш офіційно оголосили лише 27 квітня, хоча до цього інсайдер The Ring Майк Коппінджер називав цю фінальну дату бою Усик – Дюбуа 2. За що отримав різку критику від менеджера українського боксера Егіса Клімаса, повідомляє 24 Канал.

Оце так Не витримали нерви: Дюбуа штовхнув Усика під час дуелі поглядів на "Вемблі" – емоційне відео

Реванш, якого так усі чекали

Також з'явився офіційний постер та промо другого бою.

Промо реваншу Усик – Дюбуа

На наступний день після оголошення дати реваншу Олександр Усик та Даніель Дюбуа вперше зійшлись у дуелі поглядів. Очна битва відбулась безпосередньо на лондонському стадіоні, який 19 липня прийме двобій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

У Дюбуа першого не витримали емоції. Даніель штовхнув Усика, але не отримав здачі від Олександра. У їх дуель миттєво втрутились охоронці, хоча українець і не намагався якоюсь фізичною силою відповісти британцю, а лише налякав "Динаміта".

Нагадаємо, що передувало офіційній інформації про бій два зобов'язання для Усика та Дюбуа. Спершу WBO зобов'язала Олександра провести захист поясу проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. Але команда Усика надіслала петицію в організацію із проханням відтермінувати двобій. Після чого ідентичне рішення винесла IBF щодо захисту поясу Дюбуа проти Дерека Чісори. Начебто у сторін був час до 22 травня, аби домовитись про зустріч.

Зверніть увагу! Президент WBO Густаво Олів'єрі розповів, що Паркер стане наступним суперником переможця реваншу Усик – Дюбуа.

Прогноз Favbet

Дюбуа запевняє, що повинен був взяти гору ще у першому бою із Усиком, а його удар нижче пояса був за усіма правилами. Тому перед реваншем Даніель заявляє, що відправить українця на пенсію. Водночас Favbet вірить у перемогу українського боксера – 1,20 проти 4,85 на звитягу Дюбуа.

Ймовірно, що реванш триватиме більше 9,5 раундів: так – 1,82; ні, менше – 1,92.

Усик та Дюбуа проведуть повний 12-раундовий двобій: так – 2,30, ні – 1,57. Тому більше вірять у дострокову перемогу когось із боксерів.

Усі можливі результати реваншу: