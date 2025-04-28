Саме на цьому лондонському стадіоні боксери 19 липня 2025 року вийдуть у ринг. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Цікаво Переможець реваншу Усик – Дюбуа дізнався ім'я наступного суперника

Дюбуа не витримав очного протистояння

Олександр Усик з'явився на офіційній події у блакитному спортивному костюмі. Натомість Даніель Дюбуа обрав класику, повідомляє 24 Канал.

Не встигли бійці зійтись у дуелі поглядів, як "Динаміт" вирішив спровокувати українського боксера на емоції. Дюбуа штовхнув Усика. Олександр у відповідь спробував налякати британця, але не став відповідати тією ж монетою. У їх протистояння моментально втрутилась охорона.

Відео, як Дюбуа штовхнув Усика на дуелі поглядів

Відзначимо, що переможець цього реваншу у майбутньому зійдеться у ринзі із обов'язковим претендентом, яким є тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер. Цікаво, що саме Паркер був обов'язковим претендентом на захист поясу Усика, але цю ідею відкинули заради бою за абсолютне чемпіонство "королівської ваги".

Нагадаємо, що у першому бою Усик – Дюбуа, який відбувся у серпні 2023-го року, перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді здобув українець. Також у 5-му раунді Олександру дісталось нижче пояса від "Динаміта".