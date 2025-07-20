В Лондоне на стадионе "Уэмбли" продолжается вечер большого бокса, где главным событием шоу станет бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Боксеры уже вышли на ринг, чтобы провести поединок, пишет 24 Канал.

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Эффектный выход Усика на бой с Дюбуа

Команда украинского чемпиона подготовила театрализованный выход на ринг. Усик был одет в накидку с логотипом ДТЭК. Александр появился на ринг под трек Ave Maria. После чего зазвучала песня Василия Жадана "Братья".

Видео выхода Усика на ринг

Напомним, что боксеры во второй раз встречаются в ринге. В августе 2023 года досрочную победу в девятом раунде одержал Александр Усик.

На кону реванша будут стоять пояса, которыми владеет Александр Усик – WBA, WBC, WBO и Даниэль Дюбуа – IBF. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.