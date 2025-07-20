У Лондоні на стадіоні "Вемблі" триває вечір великого боксу, де головною подією шоу стане бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Боксери вже вийшли на ринг, щоб провести поєдинок, пише 24 Канал.

До теми Бій Усик – Дюбуа 2: дивитися онлайн-трансляцію реваншу за звання абсолютного чемпіона світу

Ефектний вихід Усика на бій з Дюбуа

Команда українського чемпіона підготувала театралізований вихід на ринг. Усик був одягнений у накидку із логотипом ДТЕК. Такий образ боксера став нагадуванням про енергетиків України.

Олександр з'явився на ринг під трек Ave Maria. Таким чином боксер присвятив свій вихід найменшій доньці Марії.

Після чого зазвучала улюблена пісня Усика у виконанні Василя Жадана "Браття".

Відео виходу Усика на ринг

Нагадаємо, що боксери вдруге зустрічаються в рингу. У серпні 2023 року дострокову перемогу в дев'ятому раунді здобув Олександр Усик.

На кону реваншу стоятимуть пояси, якими володіє Олександр Усик – WBA, WBC, WBO та Даніель Дюбуа – IBF. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.