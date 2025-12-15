Безвиграшна серія колишньої команди Іллі Забарного триває вже шість матчів. У матчі з Манчестером Юнайтед Борнмут спробує перервати чорну смугу, пише 24 Канал.

Як грали між собою Манчестер Юнайтед і Борнмут?

Історія протистояння між Манчестером Юнайтед та Борнмутом в рамках Прем'єр-ліги налічує 16 матчів. За даними Transfermarkt, перевага в суперництві за "червоними дияволами" – 9 перемог проти 4 у "вишень". Ще три зустрічі команд завершилися внічию.

Футболісти Манчестер Юнайтед 29 разів засмучували голкіперів Борнмута. Натомість "вишні" забили у ворота "червоних" 19 голів.

Цікаво, що в останніх чотирьох матчах Манчестер Юнайтед не може перемогти Борнмут. У двох поєдинках колишня команда Забарного громила "червоних" з однаковим рахунком 3:0, а ще у двох зустрічах зафіксували нічийні результати – 2:2 та 1:1.

Прогноз букмекера

Манчестер Юнайтед є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу "червоних" дають 1,84, а от успіх гостей оцінюють у 4,00. На нічийний результат виставлений коефіцієнт 4,00. На думку букмекерів, у матчі буде забито більше трьох голів. На тотал більше 2,5 голів виставлений коефіцієнт 1,55, тоді як ТМ2,5 – 2,45. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,55.

*Коефіцієнти подані станом на 22:05 14.12.2025

Яке турнірне становище МЮ та Борнмута?