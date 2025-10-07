Тривалий час за прогресом українського півзахисника стежать Тоттенгем і Манчестер Юнайтед. Напередодні на гравця з'явився ще один претендент, повідомляє 24 Канал із посиланням на teamTALK.

Чи готовий Брентфорд відпустити Ярмолюка?

Конкуренцію фіналістам Ліги Європи-2024/2025 готовий скласти Челсі. "Сині" хочуть підсилити свій півзахист і звернули увагу на футболіста збірної України.

Брентфорд знає про інтерес до 21-річного гравця. Проте "бджоли" не хочуть продавати Єгора в зимове трансферне вікно та планують залишити його до наступного літа.

Тоді лондонський клуб буде готовий розглядати пропозиції щодо продажу свого гравця. Керівництво Брентфорда наразі оцінює Ярмолюка у 30 мільйонів фунтів стерлінгів і саме за цю суму він буде доступний для трансферу.

До слова. В нинішньому сезоні півзахисник збірної України провів дев'ять матчів на клубному рівні. У них він віддав одну результативну передачу, яка стала дебютною для Єгора в Англійській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що Єгор Ярмолюк потрапив у заявку національної команди України, яку опублікувала УАФ, на матчі відбору до ЧС-2026. "Синьо-жовті" зіграють 10 та 13 жовтня проти Ісландії та Азербайджану відповідно.

