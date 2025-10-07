Вона стала справжнім хітом серед футбольних фанатів. 24 канал розповідає про те, як з'явилася легендарна пісня про кремлівського диктатора.

Як з'явилась пісня "Путін – х***о"?

Росія анексувала Крим, а потім вторглася в Донецьку та Луганську області у 2014 році. На тлі агресії ворожої країни з'явилася пісня про Володимира Путіна – "Путін х***о".

Вперше пісня пролунала 30 березня 2014 року – відомо, що ініціаторами створення стали ультрас Металіста. Тоді харків'яни разом з фанатами донецького Шахтаря провели спільний марш, скандуючи "Путін – х***о ла-ла-ла-ла-ла!".

Пісня про кремлівського диктатора є символом єдності української футбольної спільноти та реакцією на агресію Росії проти України. Згодом "Путін – х***о" стала справжнім хітом та розлетілася світом.

Як пісня розлетілася світом?

З моменту створення пісня "Путін – х***о" швидко розлетілася світом. Відео, де фани Металіста та Шахтаря стало вірусним у соціальних мережах, а через свою ритмічність та простоту вона легко запам'яталася та стала мемом.

Згодом іноземні ЗМІ почали згадувати "Путін – х***ло", яка завдяки цьому ставала ще популярнішою. Зокрема, після того, як її використав міністр закордонних справ Андрій Дещиця на мітингу під посольством Росії у Києві.

Згодом пісня стала популярною у сусідній Польщі (в більшості у вболівальницьких колах). Після повномасштабного вторгення її використовували на антивоєнних мітингах у Німеччині, США, Канаді та Великій Британії.

Також активісти виконували "Путін – х***о" у Грузії, Литві, Латвії та Естонії. Пісня, яку вигадали українські футбольні вболівальники стала символом протесту проти диктатури.

Як на стадіонах співали "Путін – х***о"?

У 2018 році перед матчем Україна – Чехія зникло світло на стадіоні в місті Угерске-Градіште. Українські фанати не розгубилися та заспівали легендарну пісню про Володимира Путіна.

11 жовтня 2024 року збірна України зіграла проти Грузії в межах групового етапу Ліги націй 2024/2025. Фанати під час матчу заспівали культовий хіт "Путін – х***ло" про президента Росії.

Відзначимо, що також фанати заспівали "Путін – х***о" перед матчем Україна – Румунія на Євро-2024 у Німеччині. Вболівальники вирішили виконати культову пісню по дорозі на "Альянц Арену".

І це далеко не всі приклади, де фанати об'єднуються та співають пісню про Володимира Путіна. Легендарний хіт лунає та лунатиме у всьому світі, описуючи з точністю кремлівського диктатора.