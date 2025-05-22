Уболівальники дізнались м'яч першого переможця єврокубкового турніру Європи з футболу. Лише один єдиний гол визначив долю фіналу Ліги Європи, пише 24 Канал.

До теми Загнали "червоних дияволів" у пекло: Тоттенхем – переможець Ліги Європи-2025

Один гол визначив переможця фіналу

Джонсон відкрив рахунок у матчі, відзначившись голом у роздягальню. Здавалось, що у футболістів Манчестер Юнайтед буде цілий другий тайм, аби відігратись із 1:0, але після тотальної навали "червоних дияволів" рахунок на табло не змінився.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Тоттенхема над МЮ у фіналі Ліги Європи-2024/2025, який був із присмаком Англійської Прем'єр-ліги. Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу дотримав свої слова про виграні трофеї у другий рік у команді.

До цієї перемоги "шпори" двічі тріумфували в історії Ліги Європи. Щоправда, було це ще дуже давно – у сезонах-1971/1972 та 1983/1984.

Відеоогляд фіналу Ліги Європи-2025 Тоттенхем – МЮ