Длительное время за прогрессом украинского полузащитника следят Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Накануне на игрока появился еще один претендент, сообщает 24 Канал со ссылкой на teamTALK.
Готов ли Брентфорд отпустить Ярмолюка?
Конкуренцию финалистам Лиги Европы-2024/2025 готов составить Челси. "Синие" хотят усилить свою полузащиту и обратили внимание на футболиста сборной Украины.
Брентфорд знает об интересе к 21-летнему игроку. Однако "пчелы" не хотят продавать Егора в зимнее трансферное окно и планируют оставить его до следующего лета.
Тогда лондонский клуб будет готов рассматривать предложения о продаже своего игрока. Руководство Брентфорда пока оценивает Ярмолюка в 30 миллионов фунтов стерлингов и именно за эту сумму он будет доступен для трансфера.
К слову. В нынешнем сезоне полузащитник сборной Украины провел девять матчей на клубном уровне. В них он отдал одну результативную передачу, которая стала дебютной для Егора в Английской Премьер-лиге.
Напомним, что Егор Ярмолюк попал в заявку национальной команды Украины, которую опубликовала УАФ, на матчи отбора к ЧМ-2026. "Сине-желтые" сыграют 10 и 13 октября против Исландии и Азербайджана соответственно.
Что известно о карьере Ярмолюка?
- Является воспитанником Днепра-1, где и начал профессиональную карьеру.
- В 2022 году за полтора миллиона евро перешел в Брентфорд, где первый сезон выступал за дубль лондонского клуба.
- В октябре 2023 года дебютировал в составе первой команды "пчел" в матче против Бернли. Всего провел за Брентфорд 75 поединков.
- С ноября 2024 года вызывается в сборную Украины. За "сине-желтых" пока провел четыре матча, результативными действиями не отличался.