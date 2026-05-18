Поєдинок Усика та Верховена відбудеться у Гізі в Єгипті, де вперше буде проведено титульний двобій у хевівейті. Довгоочікуваний вечір боксу призначено на суботу, 23 травня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Усик – Верховен: як дивитися в Україні, час, дата бою та телеканал

Чим відомий Ріко Верховен?

37-річний нідерландець має прізвисько "Король кікбоксингу". Саме у цьому виді спорту він за останні роки був безапеляційно найкращим представником надважкого дивізіону. При цьому досвід у боксі для Верховена обмежується одним профі-файтом у квітні 2014 року, у якому він здобув перемогу.

Суперник Усика приблизно на 20 кілограмів важчий і трохи вищий за українського чемпіона.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на бій Олександра Усика і Ріко Верховена. Перемога Усика – 1,05, Верховена – 8,50. На "тотал раундів менше 5,5" виставлений коефіцієнт 1,83. Дострокове завершення бою – 1,14.

*Коефіцієнти подані станом на 15:40 17.05.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Чим унікальний бій Усик – Верховен?

Арена бою буде розташована максимально близько до одного з давніх чудес світу – єгипетських пірамід. Для цього організатори спеціально збудують ринг та трибуни таким чином, щоб конструкції не шкодили місцям археологічних розкопок. Також будуть використані технології, які дозволять зменшити вплив шуму на пам'ятку.

Як Усик готувався до бою?

Відновити кондиції після тривалої павзи без поєдинків та підготуватися до заключного етапу професійної кар'єри Усику допомагав його колишній суперник Ентоні Джошуа. З конкурентів українець і британець перетворилися на справжніх друзів.

Які пояси стоятимуть на кону бою Усик – Верховен?

Лише один чемпіонський пояс Олександра Усика може дістатися Ріко Верховену у разі перемоги. Тільки WBC визнала повноцінний титульний характер "Слави у Гізі".

Натомість WBA на прохання українця зарахує йому цей поєдинок як добровільний захист чемпіонського звання, але Верховен не зможе претендувати на пояс, оскільки його немає у рейтингу організації.

Так само IBF врахує результат бою: якщо Усик програє, його пояс буде миттєво оголошено вакантним. Якщо ж виграє, то IBF вимагатиме провести обов'язковий захист. Верховен знову залишається ні з чим, бо не входить до рейтингового списку.

Окремо було виготовлено спеціальний пояс, який отримає переможець – "Король Нілу". Він прикрашений єгипетською символікою.

Де і коли дивитися бій Олександр Усик – Ріко Верховен?

Офіційним транслятором бою Олександра Усика в Україні цього разу виступить ОТТ-платформа Київстар ТБ. Трансляція буде доступна для підписників пакета Преміум HD, вартість якого на місяць становить 200 гривень. Усі заходи перед боєм та сам поєдинок винесено на окремий спеціальний канал.

Також переглянути бій можна на платформі власника глобальних телевізійних прав DAZN. Він буде доступний за моделлю pay-per-view, тобто за окрему плату, яка в Україні становить 913 гривень.

Через великий андеркард спрогнозувати точний час початку бою важко, але організатори не очікують вихід Усика і Верховена в ринг раніше 23:00 за Києвом. Більш ймовірний сценарій – 23:45.