У п’ятницю, 15 травня, Вілла Парк прийме один із ключових матчів фінішу АПЛ. Команди ведуть пряму боротьбу за топ-5, а перемога може стати вирішальною в гонці за місце в найпрестижнішому єврокубку, передає 24 Канал.

Чому цей матч важливий?

Перед 37-м туром Астон Вілла та Ліверпуль мають по 59 очок, але мерсисайдці випереджають суперника завдяки кращій різниці м'ячів. Фактично це дуель за перевагу в чемпіонській гонці за ЛЧ, де навіть нічия може залишити інтригу до останнього туру.

Для команди Унаї Емері ситуацію ускладнює ще й близький фінал Ліги Європи, через що можливі кадрові ротації. Натомість Ліверпуль прагне скористатися шансом і вдарити саме зараз.

Чи зламає Вілла прокляття проти "червоних"?

Ліверпуль не програє Астон Віллі з 2020 року, хоча останні матчі у Бірмінгемі були надрезультативними й завершувалися внічию. Історія протистояння натякає на голи, драму та максимальну напругу.

Команда Арне Слота виглядає фаворитом через стабільніший склад, але Вілла вдома вже не раз ламала прогнози. Саме тому цей поєдинок може стати одним із найгарячіших у всій кінцівці сезону.