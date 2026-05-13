Якщо для деяких команд ці матчі нічого не вирішують, для Динамо це шанс хоча б спробувати наблизитися до лідерів або потрапити до топ-3 турнірної таблиці. У матчі 28-го туру кияни зіграють з Колосом у себе вдома на стадіоні імені Лобановського, повідомляє 24 Канал.

Як Динамо та Колос підходять до матчу?

Господарі спробують взяти реванш за поразку в першому колі.

Наразі Динамо посідає 4-те місце (48 очок) і продовжує боротьбу за потрапляння до трійки лідерів. Їхній суперник, Колос, знаходиться на 7-му місці (46 очок) і демонструє відмінну форму в останніх іграх – 4 перемоги у 5 матчах.

У складі киян основною загрозою є бомбардир Матвій Пономаренко (12 голів), а у гостей – лідер атак Юрій Климчук (7 голів)

В останніх турах кияни демонструють нестабільні результати: поразка від Шахтаря (1:2) та "суха" нічия з ЛНЗ (0:0). Саме в поєдинку проти "гірників" динамівці вийшли вперед завдяки голу Матвія Пономаренка, але пропустили двічі у другому таймі та поступилися.

Раніше, наприкінці квітня, Динамо видало надрезультативний матч проти Кривбасу, перемігши з рахунком 6:5, та впевнено обіграло Зорю 3:1.

Колос відстає від Динамо лише на 2 очки. Команда у минулому турі здобула мінімальну перемогу над Кудрівкою (1:0) і має серію з чотирьох перемог поспіль.

Яка історія протистоянь Динамо та Колоса?

Історія офіційних протистоянь між Динамо та Колосом налічує 18 матчів. У цих поєдинках столичний клуб здобув 9 перемог, 6 зустрічей завершилися внічию, а Колос святкував успіх тричі. Загальна різниця м'ячів – 36:14 на користь Динамо. Остання гра відбулася 22 листопада 2025 року і завершилася перемогою Колоса з рахунком 2:1, причому обидва голи забив Юрій Климчук.