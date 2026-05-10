Цей поєдинок не лише обіцяє видовищну гру, але й може стати визначальним для Барселони у боротьбі за чемпіонство. Детальніше про очікування від матчу розповість 24 Канал.

Який стан Барселони та Реала перед матчем?

Барселоні достатньо зіграти внічию, щоб достроково оформити чемпіонство в Іспанії. На даний момент каталонці випереджають мадридців на 11 очок у турнірній таблиці.

У разі перемоги Барселона зрівняє рахунок за загальною кількістю виграних офіційних Ель-Класіко – наразі у Реала 106 перемог, а у Барси – 105.

Команда виступить без своєї головної зірки Ламіна Ямала, який через травму пропустить решту сезону. З іншого боку, до складу повернулися Жюль Кунде та Рафінья.

У Реала є проблеми з кадрами після нещодавньої сутички на тренуванні між Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені: обидва отримали штрафи, а участь Вальверде під питанням через струс мозку.

Як зіграли минулі ігри Барселона та Реал?

На минулому тижні, 3 травня, Барселона здобула важливу перемогу над Осасуною з рахунком 2:1. Цей успіх наблизив команду Гансі Фліка до чемпіонського титулу. Наразі "синьо-гранатові" можуть похвалитися серією з десяти поспіль перемог у Ла Лізі.

У той же день Реал провів свій матч проти Еспаньйола на виїзді та переміг 2:0. Дублем у зустрічі відзначився Вінісіус Жуніор, а український воротар Андрій Лунін зробив три сейви, надійно захищаючи ворота "вершкових".