Впоследствии оказалось, что Алиева исключили из списков личного состава воинской части. 24 канал выяснил причину.

Читайте также "Бояться на войне – это нормально": офицер ГУР прокомментировал мобилизацию экс-вратаря Динамо

Редакция 24 канала получила ответ на официальный запрос, почему Алиева исключили из личного состава воинской части от 22 марта 2023 года.

В ответе на запрос говорится, что бывший футболист выбыл к новому месту службы – воинской части А4273.

Официальный ответ 112-й бригады об увольнении Алиева / Фото 24 Канала

Алиев в интервью блогеру Славе Демину, которое вышло 22 мая 2025 года, сообщил, что с начала войны пошел в 129-й батальон 112-й бригады.

После выхода интервью Олег Симороз заявил, что Алиев не имеет никакого отношения к 112-й бригаде. Ветеран ВСУ обратился к Оболонскому ТЦК и СП, чтобы они обратили внимание на экс-футболиста.

Алиев обвинил хейтеров в псевдопатриотизме. Бывшая звезда Динамо пообещал отвезти мужчину на фронт.