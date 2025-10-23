Одним из таких является известный футболист Артур Рудько, которого поймали пограничники, когда тот незаконно пытался оказаться в так называемом Приднестровье после того, как его мобилизовали. В комментарии 24 Канала многократный чемпион мира и Европы по рукопашному бою Андрей Савенко, который сейчас является подполковником ГУР МО, рассказал, как относится к таким историям.
Как Савенко прокомментировал мобилизацию Рудька?
Он ответил на вопрос, есть ли смысл в мобилизации таких людей и как к ним относятся в армии. По словам титулованного спортсмена, в армии найдется работа каждому, а начальный страх является вполне естественным.
"Бояться на войне – это нормально, если ты не боишься, значит это уже неправильно, идут какие-то сбои и нужно задуматься, пройти какой-то курс лечения, ведь все хотят жить и страх присутствует. Если человек боится в этом ничего смертельного нет, но он может выполнять другие задачи в тылу, потому что ту работу тоже надо делать.
Для того, чтобы стрелять на передовой – те патроны нужно подавать. Если Рудько боится, то пусть в тылу что-то делает помогает и приобщается к защите Украины. Прокомментировать саму ситуацию на границе не могу, ведь опять же не владею полной информацией, чтобы ответить на этот вопрос", – сказал Савенко.
Что известно о попытке Рудька пересечь границу?
- С июля 2025 года голкипер находился в статусе свободного агента, поэтому не имел бронирования и оказался в розыске.
- По информации Константина Андриюка, 22 августа его задержали и доставили в ТЦК, где футболисту оформили штраф, который он заплатил. После этого Артур прошел ВВК и 31 августа его мобилизовали, но отпустили, вероятно, для решения личных дел.
- Вратарь после этого решил совершить побег из Украины, но он оказался неудачным. После пересечения границы он должен был заплатить восемь тысяч долларов в криптовалюте, после чего подписать контракт с азербайджанской Габалой, такую инсайдерскую информацию обнародовало издание Dynamomania.
Напомним, что это был далеко не первый случай в украинском футболе с попыткой бегства из страны во время полномасштабного вторжения. Ранее бывший вратарь Днепра Денис Шелихов переплыл Тису, после чего продолжил свою карьеру в Беларуси.