Одним из таких является известный футболист Артур Рудько, которого поймали пограничники, когда тот незаконно пытался оказаться в так называемом Приднестровье после того, как его мобилизовали. В комментарии 24 Канала многократный чемпион мира и Европы по рукопашному бою Андрей Савенко, который сейчас является подполковником ГУР МО, рассказал, как относится к таким историям.

Как Савенко прокомментировал мобилизацию Рудька?

Он ответил на вопрос, есть ли смысл в мобилизации таких людей и как к ним относятся в армии. По словам титулованного спортсмена, в армии найдется работа каждому, а начальный страх является вполне естественным.

"Бояться на войне – это нормально, если ты не боишься, значит это уже неправильно, идут какие-то сбои и нужно задуматься, пройти какой-то курс лечения, ведь все хотят жить и страх присутствует. Если человек боится в этом ничего смертельного нет, но он может выполнять другие задачи в тылу, потому что ту работу тоже надо делать.

Для того, чтобы стрелять на передовой – те патроны нужно подавать. Если Рудько боится, то пусть в тылу что-то делает помогает и приобщается к защите Украины. Прокомментировать саму ситуацию на границе не могу, ведь опять же не владею полной информацией, чтобы ответить на этот вопрос", – сказал Савенко.

Что известно о попытке Рудька пересечь границу?

С июля 2025 года голкипер находился в статусе свободного агента, поэтому не имел бронирования и оказался в розыске.

По информации Константина Андриюка, 22 августа его задержали и доставили в ТЦК, где футболисту оформили штраф, который он заплатил. После этого Артур прошел ВВК и 31 августа его мобилизовали, но отпустили, вероятно, для решения личных дел.

Вратарь после этого решил совершить побег из Украины, но он оказался неудачным. После пересечения границы он должен был заплатить восемь тысяч долларов в криптовалюте, после чего подписать контракт с азербайджанской Габалой, такую инсайдерскую информацию обнародовало издание Dynamomania.

Напомним, что это был далеко не первый случай в украинском футболе с попыткой бегства из страны во время полномасштабного вторжения. Ранее бывший вратарь Днепра Денис Шелихов переплыл Тису, после чего продолжил свою карьеру в Беларуси.