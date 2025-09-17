Одним из таких стал известный вратарь Артур Рудько. Недавно футболист пытался нелегально пересечь границу, информирует 24 Канал.

Что известно о скандальной ситуации с Рудько?

Это произошло еще в начале сентября. 33-летний голкипер пытался покинуть страну с еще тремя мужчинами, которые с собой взяли маленького ребенка.

Они хотели незаконно выехать на автомобиле, но были задержаны пограничниками на украинско-молдавской границе. У Госпогранслужбе раскрыли детали задержания футболиста:

В Одесской области пограничники остановили авто, в котором ехали четверо нарушителей и 4-летний сын одного из них. Взять с собой малыша было сознательным намерением, чтобы у охранников границы не возникло лишних сомнений. Мама мальчика, как оказалось, дала согласие на такое его рискованное "путешествие",

– говорится в сообщении.

Отмечается, что беглецы действовали по инструкциям из телеграмм-канала. Каждый из них должен был заплатить по восемь тысяч долларов в криптовалюте.

По неофициальной информации, сейчас Артур Рудько готовится к изменению статуса с гражданского гражданина на военного. Он проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров Сил обороны Украины.



Артура Рудька задержали пограничники при попытке побега из Украины / Фото ГПСУ

К слову. В сентябре 2024 года в подобный скандал попал другой украинский вратарь Денис Шелихов. Его попытка оказалась удачной – он незаконно переплыл Тису, после чего продолжил свою карьеру в Беларуси.

Чем известен Артур Рудько?