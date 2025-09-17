Одним из таких стал известный вратарь Артур Рудько. Недавно футболист пытался нелегально пересечь границу, информирует 24 Канал.
Что известно о скандальной ситуации с Рудько?
Это произошло еще в начале сентября. 33-летний голкипер пытался покинуть страну с еще тремя мужчинами, которые с собой взяли маленького ребенка.
Они хотели незаконно выехать на автомобиле, но были задержаны пограничниками на украинско-молдавской границе. У Госпогранслужбе раскрыли детали задержания футболиста:
В Одесской области пограничники остановили авто, в котором ехали четверо нарушителей и 4-летний сын одного из них. Взять с собой малыша было сознательным намерением, чтобы у охранников границы не возникло лишних сомнений. Мама мальчика, как оказалось, дала согласие на такое его рискованное "путешествие",
– говорится в сообщении.
Отмечается, что беглецы действовали по инструкциям из телеграмм-канала. Каждый из них должен был заплатить по восемь тысяч долларов в криптовалюте.
По неофициальной информации, сейчас Артур Рудько готовится к изменению статуса с гражданского гражданина на военного. Он проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров Сил обороны Украины.
Артура Рудька задержали пограничники при попытке побега из Украины / Фото ГПСУ
К слову. В сентябре 2024 года в подобный скандал попал другой украинский вратарь Денис Шелихов. Его попытка оказалась удачной – он незаконно переплыл Тису, после чего продолжил свою карьеру в Беларуси.
Чем известен Артур Рудько?
- Киевлянин является воспитанником Динамо, однако так и не смог стать основным вратарем "бело-синих", сыграв за первую команду лишь 29 матчей.
- На протяжении карьеры выступал еще за Говерлу, Шахтер, Черноморец, Металлист, а также польский Лех и кипрский Пафос.
- Летом стал свободным агентом после завершения контракта с "моряками", за которых в прошлом сезоне провел 26 поединков.
- Имел опыт выступлений за молодежную сборную Украины.
- Является двукратным победителем УПЛ и трижды триумфовал в Кубке Украины.